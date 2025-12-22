ŠOK! Ana Nikolić u problemima do guše: Pevačica prinuđena da proda stan da bi vratila dugove?!

Ana Nikolić je upala u finansijske probleme, zbog čega razmatra opciju da sve to reši tako što će prodati nekretninu na Voždovcu, koja je veoma vredna.

Ana Nikolić, koja je godinama važila za jednu od najtraženijih i najuspešnijih zvezda na domaćoj sceni, suočava se sa ozbiljnim finansijskim problemima. Prema saznanjima od izvora bliskih njenom okruženju, Ana je upala u dugove, koje više ne može da pokrije redovnim prihodima, zbog čega razmatra prodaju svog stana na Voždovcu.

Kako tvrdi izvor, Ana se u poslednje vreme poverila prijateljici da je situacija postala neizdrživa i da je prodaja nekretnine jedino rešenje kako bi izmirila obaveze koje su se vremenom nagomilale.

- Ana je baš u problemima. Dugovi su se skupljali sa svih strana, od neplaćenih računa i privatnih pozajmica, do poslovnih obaveza koje su došle na naplatu. Ana je dugo pokušavala da sve drži pod kontrolom, ali sada je, kako sama kaže, dogorelo do noktiju. Da li mi verujete da ni pljeskavicu ne može da kupi. Ušla je u probleme iz kojih trenutno ne vidi izlaz - navodi sagovornik.

Stan na Voždovcu, koji Ana poseduje već godinama, nalazi se u mirnom delu naselja i važi za jednu od vrednijih nekretnina u tom kraju. Prema procenama agenata za nekretnine, njegova vrednost se kreće u visokom rasponu, što bi pevačici omogućilo da podmiri najveći deo dugovanja i konačno "udahne vazduh".

Navodno je već obavila nekoliko razgovora s ljudima iz sveta nekretnina, ali joj odluka izuzetno teško pada jer je za taj stan vezuju brojne uspomene.

- Nije joj lako. To je njen dom, mesto gde je planirala novi početak. Ali trenutno joj je važnije da se izvuče iz dugova i povrati mir. Kupca ona uvek ima. Ukoliko ne bude našla rešenje ili joj neko konkretno ne bude pomogao, moraće da ga proda - dodaje izvor Kurira.

Iako se u javnosti retko oglašava o privatnim problemima, oni koji je poznaju kažu da se Ana trudi da ostane jaka i da ne pokazuje koliko je situacija pogađa. Ipak, iza zatvorenih vrata, kako se priča, stres i neizvesnost ostavili su ozbiljan trag.U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Anom, ali ona danima ne odgovara na pozive.Surova realnostDa li će pevačica zaista prodati stan i uspeti da reši finansijske probleme, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - iza reflektora i glamura, realnost ume da bude znatno surovija.

Podsetimo, nedavno se za Kurir oglasio pripadnik njenog doskorašnjeg obezbeđenja Nikola Grba, koji je izneo tvrdnje da je pevačica dužna novac ozbiljnim kriminalnim grupama.

Autor: M.K.