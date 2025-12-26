PROVOKATIVNI SELFI EDITE ARADINOVIĆ! Spustila kombinezon, pa ostala samo u ČIPKANOM BRUSHALTERU i napravila RUSVAJ na mrežama (FOTO)

Edita Aradinović objavila je vruć selfi na svom Instagram profilu koji je podigao pravu prašinu. Naime, pevačica je "opalila" selfi u ogledalu, a grudi su bile u prvom planu.

Edita je na spustila kombinezon, pa je ostala samo u crnom brushalteru od čipke.

Pevačica je menjala poze i zavodljivo pozirala, a komentari su se nizali i svi kažu da brutalno izgleda.

Inače, Edita je 7. novembra, na koncertu Emine Jahović u Beogradu, prvi put je javnosti predstavila svog dečka Nenada Stevića, o čemu se odmah pisalo.

Nenad Stević je inače, bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog, što mnogi pamte i dan danas.

Teodora Kaćanski je naimE, ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Autor: M.K.