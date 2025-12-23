BIVŠI DEČKO EMINE JAHOVIĆ PRIVEDEN ZBOG SUMNJE DA JE TRGOVAO DROGOM: Pevačica smuvala milijardera, ljubav pukla posle dva meseca, a sad isplivali šok detalji o njemu

Sadetin Saran, predsednik FK Fenerbahče i bivši partner pevačice Emine Jahović, nedavno je priveden zbog sumnje da je umešan u proizvodnju i trgovinu narkoticima.

Saran, jedan od najistaknutijih turskih biznismena, dao je iskaz u okviru istrage koju vode turski tužioci, piše BBC. Postupak davanja izjave Sadetina Sarana u tužilaštvu na Sudu u u Istanbulu trajao je oko 2,5 sata. Saran je upućen u Forenzički institut kako bi dao uzorke krvi i kose. Saran je optužen za "korišćenje droge", "nabavku droge" i "olakšavanje upotrebe droge".

BBC je došao do izjave Sarana, koji je odbacio optužbe koje su mu upućene.

- Nikako ne mogu biti povezan s nečim takvim.Nakon tih procedura, Saran je ponovo izveden pred tužilaštvo i pušten uz meru zabrane putovanja u inostranstvo. U sklopu istrage izvršen je i pretres njegove rezidencije.Kratkotrajna romansa Emine Jahović i Sadetina Sarana bila je česta tema medija tokom 2018. godine. Nakon raskida, pevačicina PR služba oglasila se za domaće medije.

- Tačno je, Emina i Sadetin više nisu zajedno. Nakon dvomesečne veze shvatili su da nemaju iste poglede na budućnost niti zajedničku perspektivu, te su odlučili da svako nastavi svojim putem - saopštio je PR tim Emine Jahović za magazin Svet.

Emina tužila Mustafu

Emina Jahović i Mustafa Sandal, sedam godina nakon sporazumnog razvoda, ponovo su se našli oči u oči. I to na sudu u Turskoj. Kako prethodnih dana sa oznakom "ekskluzivno" pišu svi turski mediji, Emina je podnela novu tužbu, tvrdeći da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. Između ostalog, u to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je to potrebno.Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da naša pevačica dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanjedece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.Do susreta bivših supružnika došlo je nedavno na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u celu priču, ona je tada istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbežnom.Kako tamošnji mediji prenose, ovo nije prvi pravni sukob između Emine i Mustafe zbog novca. Godine 2022. Jahovićka je bila pokrenula izvršni postupak protiv Sandala zbog neisplaćenih 26 alimentacija, ali je tada tužba odbačena nakon što je pevač dokazao uplatu od 1,8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

Autor: M.K.