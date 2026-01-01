BIVŠA RAĐENOVA ŽENA SE POHVALILA KAKO BRINE O NJIHOVOM SINU! Milica pokazala deo dečije sobe i kako slažu igračke: Prizor iz doma sve raznežio (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga nekadašnjeg vaterpoliste Nikole Rađena, podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama dirljive trenutke iz porodičnog doma.

Na snimku koji je objavila vidi se deo dečije sobe njihovog sina, kao i kako zajedno slažu igračke, što je mnoge raznežilo.

Topla atmosfera i sitni detalji jasno pokazuju koliko je Milica posvećena majčinstvu i svakodnevnoj brizi o nasledniku.Pratioci su u komentarima istakli da se vidi ljubav, pažnja i mir koji vladaju u njihovom domu.

Podsetimo, Nikola Rađen i Milica Ristić bili su zajedno od 2022. godine do 2024. godine, a par se našao u centru skandala kada je pevačica sportistu prijavila za nasilje. Rađenu je tada izrečena mera zabrane prilaska.

Oni su, međutim, nedugo zatim obnovili svoju vezu, a nakon dve godine je došlo do razvoda nakon čega o odnosu ne žele javno sa govore. Nedavno je kao bomba odjeknula vest da je pevačica navodno varala bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena sa Stefanom Milojevićem dok je bila u braku.

- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada, jer na gluposti nemam odgovor - rekla je Milica za "Story" i demantovala ove navode, iako ne bi trebalo jer njihove zajedničke fotografije koje su isplivale u javnost, dokazuju da je ipak bila u odnosu sa Stefanom Milojevićem.

