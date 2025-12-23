AKTUELNO

TRI GODINE BEZ SINIŠE! Mihajlovićeva porodica održala pomen na rimskom groblju: Govor vladike rasplakao sve!

Udovica slavnog fudbalera sve organizovala.

Legendarni Siniša Mihajović preminuo je 16. decembra pre tri godine, posle teške i opake bolesti.

Dan posle praznika Svetog Nikole, na istorijskom groblju Verano u Rimu, gde je i sahranjen, održan je i parastos, kome su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i poštovaoci legendarnog fudbalera i trenera.

Trogodišnji parastos služio je vladika švajcarski Andrej uz sasluženje sveštenika. Pored porodične grobnice, tiho i sa suzama u očima, neutešno su stajali Sinišina udovica Arijana, brat Dražen i majka Viktorija. Pored njih, učešće na parastosu su uzeli i sinovi Miroslav i Nikola, kao i ćerke Viktorija i Virdžinija.

Sama grobnica bila je ukrašena vencima i cvećem koji su prisutni doneli, a vladika je nakon parastosa održao i propoved. Posle pomena Sinišina udovica je pozvala sve na daću - zajednički ručak za pokoj duše njenog supruga - u restoran koji je u njenom vlasništvu. 

