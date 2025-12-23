AKTUELNO

Domaći

Kad mi je trebalo nešto, NISAM ŠIRILA NOGE! Anastasija Ražnatović poslala BRUTALNU PORUKU, svi se pitaju šta ju je isprovociralo!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svima jasno stavila do znanja kakva je.

Mlada pevačica i ćerka Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, često izazove pometnju svojim objavama na društvenim mrežama, a tako je bilo i ovoga puta.

Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija

Naime, ona se snimala u veoma prefinjenom, ali i izazovnom izdanju, a ono što je svima privuklo pažnju jeste tekst koji je ispisala uz snimak.

- Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge - glasi tekst.

Uz to, Anastasija je dodala: "Toliko je jednostavno", a mnogi su podržali ovaj stav mlade pevačice.

@anastasijagudelj

its that simple. 🫶🏻

♬ som original - PopRock Classics

Autor: R.L.

#Anastasija Ražnatović

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK! Verica Rakočević (78) na ulicu izašla BEZ BRUSA i javnosti poslala JAKU PORUKU: BUDITE ONO...

Ostali sportovi

POSLALA SNAŽNU PORUKU: Dobila žetoke BATINE od bokserke sa MUŠKIM HROMOZOMIMA, pa napravila potez o kom bruji cela planeta!

Domaći

NEMAM ŠTA DA RAZGOVARAM SA STEFANI: Munjezova majka za Pink.rs otkrila da Grujićevoj neće zaboraviti skrivanje bebe, ne krije da joj to neće oprostiti

Zadruga

Razvezala jezik: Teodora odbrusila gledateljki nakon tvrdnje da se poljubila sa Bojanom! (VIDEO)

Domaći

Ne postoji osoba u kući koja... Anđela priznala da li je spremna da zauvek otpiše Karića zbog Gastoza! (VIDEO)

Domaći

Poslala skrivenu poruku Terzi?! Milica okačila sliku sa Barbarom, a jedan detalj je svima zapao za oko (FOTO)