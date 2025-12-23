Kad mi je trebalo nešto, NISAM ŠIRILA NOGE! Anastasija Ražnatović poslala BRUTALNU PORUKU, svi se pitaju šta ju je isprovociralo!

Svima jasno stavila do znanja kakva je.

Mlada pevačica i ćerka Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, često izazove pometnju svojim objavama na društvenim mrežama, a tako je bilo i ovoga puta.

Naime, ona se snimala u veoma prefinjenom, ali i izazovnom izdanju, a ono što je svima privuklo pažnju jeste tekst koji je ispisala uz snimak.

- Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge - glasi tekst.

Uz to, Anastasija je dodala: "Toliko je jednostavno", a mnogi su podržali ovaj stav mlade pevačice.

Autor: R.L.