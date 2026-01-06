BATALIO MUZIKU! Čeda Čvorak promenio profesiju, evo čime se sada bavi!

U ovome se pronašao.

Nekada jedan od najpopularnijih muzičara na ovim prostorima, Čeda Čvorak, rešio je da promeni profesiju.

On je otpočeo biznis u građevinarstvu, gde se očigledno pronašao, a muzikom se sada bavi samo iz hobija.

- Konačno, posle nekoliko decenija mukotrpnog rada, muzika mu je sada više hobi i još više uživa u tome nego ranije. Kao investitor je vrlo uspešan, baš je zadovoljan. Znate i sami da je stanje na muzičkoj sceni svima haotično, čas ima posla, čas nema. E, zato je Čeda napravio pametan potez i obezbedio se za buduće dane - rekao je izvor blizak Čvorku.

Podsetimo, Čeda je već godinama frontmen grupe "Luna", koja je žarila i palila devedesetih i dvehiljaditih, a njihovi hitovi se i dan danas pevaju po mnogim veseljima.

Autor: R.L.