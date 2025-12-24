Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova DOBILI ČETVRTO DETE! Teniserka objavila sliku bebe i RAZNEŽILA CEO SVET!

Čestitamo!

Slavni pevač Enrike Iglesijas i bivša teniserka Ana Kurnjikova važe za jedan od najskladnijih parova na svetu. Oni neguju i čuvaju svoju porodičnu idilu daleko od očiju javnosti, ali sada su odlučili da naprave izuzetak.

Povod za to je svakako veliki, jer su oni dobili četvrto dete. Ana je objavila fotografiju bebe i napisala da je njihovo četvrto čedo na svet stiglo 17. decembra.

Nova beba pridružila se starijoj braći i sestrama - blizancima Lusi i Nikolasu, koji imaju osam godina, kao i ćerki Meri, staroj pet godina.

Sliku njihovog četvrtog deteta možete pogledati OVDE.

Autor: R.L.