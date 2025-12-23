Brak Tamare Milutinović u krizi? Posvađala se sa suprugom Darkom, detalji izašli u javnost

Folk pevačici Tamari Milutinović je već neko vreme brak na klimavim nogama, pišu domaći mediji.

Kako priča izvor blizak pevačici, ona se pre dva meseca žestoko pokačila sa suprugom Darkom Jevtićem.

- Tamara i Darko su se žestoko posvađali pre otprilike dva meseca i, po onome što ja znam, ona nije mogla da istoleriše neke njegove ispade. U početku je skrivala od svojih bližnjih šta se dešava u braku s fudbalerom. Ako pratite Tamaru na društvenim mrežama, mogli ste da primetite da je objavljivala i kako kiti jelku, a od Darka ni traga ni glasa, što ranijih godina, kad su ovakvi porodični momenti u pitanju, nije bio slučaj. Darko i Tamara ove trenutke uvek su provodili zajedno. Malo ljudi iz njenog okruženja zna za ovu situaciju, a njena drugarica i koleginica Katarina Grujić velika joj je podrška u ovim trenucima - rekao nam je izvor blizak pevačici.

Da Tamara pokušava da prikrije ovaj ne tako radostan momenat u braku, govori i to da se još uvek na društvenim mrežama prati s Darkom, a i njihove zajedničke slike i dalje postoje na njihovim profilima. Međutim, Milutinovićeva je u poslednjim objavama citirala stihove nekih pesama koji ukazuju na probleme. Pre šest dana objavila je pesmu Lepe Brene "Poželi sreću drugima", koju je ona otpevala u jednoj od emisija u kojima je nedavno gostovala.

- Poželi sreću drugima... Na samom kraju godine ostaju emocije. Ostaju ljudi, trenuci i reči koje imaju težinu - glasi njen opis ispod objave. U nedelju uveče u kasnim satima objavila je video iz auta. Dok je ona sedela na zadnjem sedištu, za volanom je bio nepoznati čovek, a sudeći po njegovim rukama i ramenima, to sigurno nije bio njen suprug.

Tamara je, dok se vozila auto-putem, slušala novu pesmu Ane Nikolić "Nije mi 22", a posebno je istakla deo pesme koji glasi: "Sipaj nam poslednje piće, ko led u čaši me zdrobi, sve što je bilo i biće u ovoj ostaće sobi..."

Podsetimo, Milutinovićeva i fudbaler Darko Jevtić venčali su se u Hramu Svetog Save prošle godine u junu. Oni su ugostili zvanice i priredili im dan i veče za pamćenje, a mladoženja je tada iz prvog puta pogodio jabuku. Sve je bilo prelepo, a na kraju je cela pirotehnika koja je bila iza njih zasvetlela i cela prostorija je zablistala dajući svemu bajkovit izgled.

Tamara je jednom prilikom za domaće medije govorila o upoznavanju sa suprugom i priznala da su se upoznali preko prijatelja i Instagrama.

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima, sreli smo se u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - rekla je pevačica za domaće medije i dodala:

- Želim da budem žena dobrog čoveka, njegov poziv nije toliko bitan. Od početka veze živimo zajedno i ja idem za njim jer, kad je ovakva veza u pitanju, neko mora da se žrtvuje, u smislu da je meni mnogo lakše da organizujem svoj posao. Oboje smo pod ugovorima, ali je njegov striktniji. On ne može da odsustvuje. Ja radim vikendima i tako funkcionišemo.

