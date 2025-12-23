Mini rođendan! Poznata Srpkinja proslavila tri meseca ćerkici: Rodila dete 19 godina starijem milioneru iz Amerike, ovako uživaju u luksuzu (FOTO)

Srpska influenserka Anđela Šimšić, koja je udata za 19 godina starijeg milionera, porodila se pre tri meseca i na svet donela ćerku Ariu, a sada je par proslavio tri meseca od rođenja naslednice.

Naime, Anđela je pokazala deo slavlja u svom luksuznom domu. Aria je imala tortu sa svojim imenom, te je dobila brojne poklone.

Na torti su bile tri svećice, kao simbol tri meseca života devojčice. Anđela je obukla belu, elegantnu haljinu u stilu Džeki Kenedi.

Zbog razlike u godinama između nje i supruga nailazila je na brojne negativne komentare, ali se nikada nije obazirala na to.

- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život - pričala je ona i dodala:

- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju.

Autor: pink.rs