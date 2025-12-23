Sandra Karić proslavila 5 godina veze sa lepom Larom: Muškarci za njom lude, a ona uživa s devojkom

Sandra Karić, uspešna manekenka domaćeg porekla, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je sada obelodanila da je proslavila petu godinu emotivne veze sa svojom devojkom.

Lepotica koja mami uzdahe jačeg pola već dugo je u istopolnoj vezi sa izabranicom Larom, sa kojom ne krije ljubav.

Njih dve su zabeležile niz romantičnih fotografija tokom zalaska sunca u Kaliforniji, a strast tinja, čini se, kao i prvog dana.

Jednom prilikom ispričale su i kako su stupile u emotivnu vezu.

- Bile smo prijatelji na Instagramu - rekla je Sandra.

- Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dve godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam, biće moja, ovoga puta - objasnila je Lara na Instagramu.

Autor: D. T.