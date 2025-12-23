AKTUELNO

Domaći

Sandra Karić proslavila 5 godina veze sa lepom Larom: Muškarci za njom lude, a ona uživa s devojkom

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Sandra Karić, uspešna manekenka domaćeg porekla, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je sada obelodanila da je proslavila petu godinu emotivne veze sa svojom devojkom.

Lepotica koja mami uzdahe jačeg pola već dugo je u istopolnoj vezi sa izabranicom Larom, sa kojom ne krije ljubav.

Njih dve su zabeležile niz romantičnih fotografija tokom zalaska sunca u Kaliforniji, a strast tinja, čini se, kao i prvog dana.

Jednom prilikom ispričale su i kako su stupile u emotivnu vezu.

- Bile smo prijatelji na Instagramu - rekla je Sandra.

- Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dve godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam, biće moja, ovoga puta - objasnila je Lara na Instagramu.

Autor: D. T.

#Sandra Karić

POVEZANE VESTI

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE SKINULA U BIKINI, PA VRELIM POZAMA ZAPALILA MREŽE, a tek da vidite u kakvom luksuzu uživa na Maldivima! Harisova mala se baškari za s

Domaći

NA STOMAKU PLOČICE, A GRUDI OD SILIKONA Žena našeg sportiste vrućom fotkom iz teretane zapalila sve! (FOTO)

Domaći

Prelepa manekenka Sandra Karić u vezi sa ženom! Objavila sliku kako se ljube u usta i otkrila kako su se upoznale (FOTO)

Domaći

SVI U ŠOKU ZBOG ONOG ŠTO JOJ JE BIVŠI SVEKAR URADIO NA SVADBI! Poznata Srpkinja se razvela posle mesec dana, a sad pozira U TOPU I MINIĆU: Meni možete

Domaći

ŽARI I PALI! Milena Popović se skinula u kupaći i pokazala svoju vitku liniju, komentari se samo nižu! (FOTO)

Domaći

POSESIVNA BIVŠA?! Vlahović uživa s novom devojkom, a progoni ga stara?! Pogledajte POSLEDNJU PODVALU Elene Sofije (FOTO)