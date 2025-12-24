Srpska pevačica nastupala je za 3 hiljade dinara, a danas je udata za žandarma i imaju kuću na Goliji: Često pobegnemo...

Pevačica Jelena Kostov pevanjem je počela da se bavi kada je uzela prvi honorar od 3.000 dinara. Kako je ispričala, reakcija publike ju je motivisala da se potpuno posveti muzici. Udata je za pripadnika žandarmerije i danas imaju kuću na Goliji u kojoj često borave.

Jelena Kostov je studirala na Muzičkoj akademiji kada su je drugari nagovorili da peva sa njima na jednoj svirci. To je bila noć kada je donela odluku da želi potpuno da se bavi pevanjem.

- Tada sam u glavi svojoj presekla da želim da se bavim pevanjem. Tada su me naterali drugari, trebala im je pevačica za Osmi mart. Ja sam bila na Muzičkoj akademiji i nije mi palo na pamet da ću ja da se bavim pevanjem u životu. Ubeđivali su me od septembra za taj nastup i uspeli su. Mnogo žena je bilo na tom nastupu, dobila sam mnogo komplimenata i ja sam došla kući i shvatila da je to moj život– prisetila se u jednoj emisiji i otkrila za koliko novca je tada pevala:

- Bio je honorar 3.000 dinara, to je u to vreme bilo kao sada možda 6.000– ispričala je Kostova.

Inače, o pevačicinom izabraniku Miljanu Vukoviću, pripadnicu žandarmerije, se izuzetno malo zna. Pre nego što se venčao sa Jelenom, zabavljali su se tri godine, a danas imaju dvoje dece, sina Miliju i ćerku Milu.

Žive u Skojevskom naselju u Beogradu u raskošnom stanu na poslednjem spratu zgrade, koja gleda na Avalski toranj, a imaju i kuću na Goliji.

- Pobegnemo često od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planirali smo jednom da tokom cele zime budemo na toj lokaciji. Sve što sam htela i zamišljala oko samog uređenja kuće sam i ostvarila. Omiljeni kutak mi je pored kamina, sa sinom i suprugom se smestim u fotelje, unesemo drva koja nam stoje spremna, odmah ispred ulaza, založimo vatru i uživamo, prava idila. Sada imam svo vreme ovog sveta da im posvetim, nadoknadila sam sve ono što smo zbog mojih nastupa proveli odvojeno. Stalno sam imala nastupe, snimanja, emisija, a sada dan počinje od samog početka totalno opušteno. Nema nikakvih obaveza.

Autor: D. T.