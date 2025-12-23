Otkad mog oca nema, moja porodica... Ilda Šaulić otvorila dušu o pokojnom Šabanu, rade veliku stvar u njegovu čast: To će biti tradicija (VIDEO)

Pevačica Ilda Šaulić aktivirala se više nego ikada pred sam kraj 2025. godine, kada je izdala novi album "Novo doba", međutim u intervjuu za "Premijeru" priznaje da privatni život, tačnije majčinstvo, zbog poslovnih obaveza nikada ne trpi.

Publiku je iznenadila potpuno novim zvukom i žanrom kojim se predstavila.

- Neke stvari u životu ne možete da planirate. Ovo je nešto što traje tri-četiri godine, Marko Đurovski i ja smo pregovarali o nekim pesmama. Drago mi je što je imao ozbiljnu inicijativu i želju, dao nam je neke rokove. Rekao je:"Slušaj, poznajući sebe i tebe, ko zna kad ćemo mi to zavšiti", pa nam je dao rokove kad sve to treba da bude gotovo. Reakcije su jako dobre, ovo je izlet za mene bio drugačiji, ovo je možda moje novo doba. Ovo nije jedna pesma, već čitav album, moderna, drugačija priča. Ipak sam to negde ja - priznala je Ilda pred kamerama TV Pink, a potom otkrila kako je njeno najbliže okruženje reagovalo na njene nove pesme.

- Ema je oduševljena, i pre mene je naučila pesme napamet, dok smo preslušavali demo snimke. Njoj se to jako dopada. Moj sestrić Luka je među prvima čuo pesme, oduševljen je, Sanela takođe... Svi su dobili završen projekat. Mama je bila u jednoj pozi, da li razume, da li ne razume... Rekla je:"Sine, ovo je zaista nešto malo drugačije". Znači mi njihova podrška, ja sam neko ko voli da promeni stvari, iznese na drugačiji način, ja ih ubedim da to tako treba i ta njihova energija mi dodatno pomogne da sve sprovedem u delo kako sam naumila - otkrila je Ilda.

Iako je poslovno angažovana više nego ikada pre, na prvom mestu jeste ćerkica Ema.

- Trudim se da naš porodičan život nikada ne trpi u odnosu na posao i karijeru. Naravno da je Ema uvek prioritet i da su neke stvari koje su vezane za nju na prvom mestu, a onda imam vreme i ja za svoj posao i sve što je neophodno.

Raduje se koncertu u Šabanovu čast

U februaru sledeće godine, na dan pogibije Šabana Šaulića, biće održan koncert u njegovu čast, a sav prihod od istog biće iskorišćen u humanitarne svrhe, za pomoć mladim talentima, po ideji Marije Šerifović.

- Hvala joj na ideji, želji, podršci da se napravi koncert koji će postati, ja se iskreno nadam, tradicija svakog 17. februara. Ove godine će to biti Sava centar. Zahvaljujem se svim kolegama koje će biti na tom koncertu. Fenomenalna, divna stvar. Mi se, kao porodica, trudimo, otkad mog oca nema, da njegov lik i delo na najbolji mogući način predstavljamo. Ovo je jedna u nizu stvari koja će postojati u našim životima. Divno je što će to biti podrška mladim ljudima koji se bave muzikom. To će biti suština tih koncerata, da se pomogne tim mladim ljudima koji su u muzici - rekla je Ilda.

Autor: D. T.