Uništeni su mi pluća, srce, prostata i bubreg: Hasanu Dudiću (68) narušeno zdravlje posle virusa, evo s kakvim se problemima bori

Pevač Hasan Dudić otkrio je da mu je narušeno zdravstveno stanje, te da i dalje ima posledice od korona virusa koji je preboleo.

Kako kaže, nakon virusa mu se zdravlje naglo pogoršalo.

- Bio sam skoro na pregledima, rekli su mi da idem u banju. Moram da idem na tri nedelje, nisam najboljeg zdravlja. Korona me je ubila i uništila mi je i pluća i srce, prostatu, bubrege... Ma, sve mi je poremetila u organizmu. Imam mnogo posledica još od tada - ispričao je Hasan Dudić.

- Šta mogu? Ne kukam, trudim se da se pridržavam svega što lekari kažu kako bih mogao da obavljam što treba. Samo dobra volja i ako Bog da budem bar 50 odsto onaj stari - pozitivan je Dudić.

Nedavno je Hasan Dudić pričao da živi u teškim uslovima i na rubu egzistencije.

- Posle nesreće koja me je zadesila pre nekoliko godina otišao sam u invalidsku penziju, ali to ne može da mi pokrije ni troškove infostana. Šabanova Goca i Sanela me često zovu da pitaju da li mi nešto treba. Pre bih umro nego njima da tražim novac, ne zato što me je sramota, već zato što želim da se izborim za svoj dinar. Ne upirem prstom ni u koga, pogotovo ne na ljude koji su u poslednje vreme ostvarili pravo na nacionalnu penziju, ali ima onih koji su je dobili, a imaju manje zasluge od mene - pričao je Dudić za domaće medije.

