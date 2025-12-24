Menopauza mi je krenula u 32. godini! Goca Lazarević otvorila dušu o teškom periodu, evo koje je simptome imala

Pevačica Gordana Goca Lazarević veoma mlada je kročila u period menopauze, o čemu je otvoreno govorila u javnosti kako bi pružili podršku ženama koji proživljavaju ovo isto u ranim tridesetim godinama.

Svoje iskustvo podelila je javno.

- Nažalost, sa 32 godine života, sreća da sam rodila decu pre toga. Mislim da je tome uzročnik stres. Ono što je posebno neprijatno u tom periodu je iznenadno znojenje. To je bilo neprijatno pred publikom, pred kamerama, odjednom vas oblije znoj - pričala je Goca i dodala:

- Tek sa četrdeset godina su mi skrenuli pažnju da to nije prirodno i da nije normalno. Onda sam sa 40 godina otišla kod lekara i veštački sam izazivala ciklus od četrdesete godine do pedesete godine. Plašila sam se da mi se ne promeni glas, to je bila moja briga da glas ne počne da vibrira - govorila je pevačica u jednoj emisiji.

