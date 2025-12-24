AKTUELNO

Domaći

Menopauza mi je krenula u 32. godini! Goca Lazarević otvorila dušu o teškom periodu, evo koje je simptome imala

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Gordana Goca Lazarević veoma mlada je kročila u period menopauze, o čemu je otvoreno govorila u javnosti kako bi pružili podršku ženama koji proživljavaju ovo isto u ranim tridesetim godinama.

Svoje iskustvo podelila je javno.

Foto: E-Stock

- Nažalost, sa 32 godine života, sreća da sam rodila decu pre toga. Mislim da je tome uzročnik stres. Ono što je posebno neprijatno u tom periodu je iznenadno znojenje. To je bilo neprijatno pred publikom, pred kamerama, odjednom vas oblije znoj - pričala je Goca i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Tek sa četrdeset godina su mi skrenuli pažnju da to nije prirodno i da nije normalno. Onda sam sa 40 godina otišla kod lekara i veštački sam izazivala ciklus od četrdesete godine do pedesete godine. Plašila sam se da mi se ne promeni glas, to je bila moja briga da glas ne počne da vibrira - govorila je pevačica u jednoj emisiji.

Autor: D. T.

#Goca Lazarević

POVEZANE VESTI

Domaći

Goca Lazarević danas uživa u luksuzu, a u detinjstvu se napatila: Živela sam u šumi, jela samo margarin i hleb! Od tada vučem OVU BOLEST

Domaći

Kad sam shvatila ko je, nije mi bilo svejedno: Goca Lazarević progovorila o tuči na nastupu!

Domaći

DA NISAM RODILA DETE, TO BI MI BILA RANA... Goca Tržan otvorila dušu o vantelesnim oplodnjama: Bilo bi mi teško...

Domaći

Naša Vanja je najveća nagrada: Naša pevačica dobila dete u 52. godini, a njena poruka raznežila je sve

Domaći

Haos na sve strane: Nakon što je Zorica Marković nazvala guskom i žestoko je izvređala, oglasila se Goca Lazarević, evo šta je imala da kaže

Domaći

NE TREBA NIKO DA ME SAŽALJEVA ZBOG VANTELESNE OPLODNJE: Pevačica (50) otvorila dušu o borbi za potomstvo