Opljačkan srpski glumac! Na krsnu slavu mu ukrali dedovinu, šteta nenadoknadiva: Ljut sam, ujedam!

Apostol Apostolović, glumac koji je igrao u domaćim TV serijama, tvrdi da je opljačkan u danima oko Svetog Nikole, kada je, kako je rekao, organizovana banda posekla njegove stoletne jasike.

I dalje ne može da se pomiri sa ovim što mu se desilo.

– Tužan sam, ali i ljut da bih mogao da ujedam. Ceo vek sam ljudima činio samo dobro, a ovako mi se vraća – kaže Apostol.

U danima oko Svetog Nikole, njegove krsne slave, prema njegovim rečima, organizovana banda kradljivaca, koja, kako kaže, mesecima hara, krade šumu i drva i koja po bela dana seče sve bez milosti, Apostolu je posekla stoletne jasike koje je posadio njegov deda. To je tehničko drvo najboljeg kvaliteta, za kojim vlada ogromna potražnja i koje je veoma skupo.

– Finansijska šteta je velika, ali ona duševna je nenadoknadiva. Svako stablo bilo je visoko preko 40 metara. Ja sam te jasike čuvao za moje unuke, uživao sam u njima i hranio očni vid. Prijavio sam policiji, ali ne gajim nadu da će lopovi biti pohapšeni, mada me je u Policijskoj stanici Trstenik lično primio načelnik Mutavdžić – rezignirano dodaje Apostol.

Autor: D. T.