Prve fotke trudne Dee Đurđević: Drži se za stomačić, osmeh ne skida s lica! Blista kao nikad pre! (FOTO)

Dea Đurđević, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink, u blagoslovenom je stanju, a čestitke joj stižu sa svih strana.

Kako je Pink.rs prvi objavio, lepa voditeljka pre nekoliko dana saznala je vest koju je dugo priželjkivala, te zajedno sa partnerom Lazarom željno iščekuje dolazak prinove u predstojećoj 2026. godini.

Đurđevićeva je prvi put otkako je saznala da je trudna stala pred kamere Pinka, tokom prazničnog snimanja, i tom prilikom pozirala i za Pink.rs.

Svi su primetili da voditeljka blista kao nikada do sada - držala se za trudnički stomačić, a osmeh nije skidala sa lica.

Oglasio se i Mladen

Lepe vesti stigle su i do Deinog bivšeg partnera, kolege Mladena Mijatovića, koji nije krio sreću zbog bivše.

- Srećan sam što čujem lepe vesti. Dea je dobar čovek, siguran sam da će biti dobra majka - rekao je on za Pink.rs

Autor: D .T.