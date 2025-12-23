Mesec dana sam bila mrtva, gledala kao zombi: Ivana Korab iskreno o gubitku bebe i bolnom periodu

Manekenka Ivana Korab četiri puta podvrgla se procesu vantelesne oplodnje - prva TO nije uspela, nakon druge je izgubila bebu, iz trećeg pokušaja rodio se sin Mateo, a zatim je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Ivana je sada progovorila o bolnoj temi - kada je izgubila bebu i ispričala da je bila van sebe mesec dana.

- Kada sam izgubila bebu, imala sam zombi period od mesec dana. Bukvalno zombi. Znači, gledam kroz tebe. Nema suza, nema ništa, ali nema reakcije. Mrtva - pričala je u potkastu u pidžamama i dodala:

- Totalno mrtva osoba. Kod mene je trajalo to mesec dana...

Inače, Korab je i ranije pričala o vantelesnoj oplodnji i priznala da je sam proces izuzetno naporan.

- Sve je to dosta teško i potrebna ti je velika podrška i prijatelja i porodice. Bola sam se injekcijama svaki dan, imala sam neke silne vitamine i suplemente koje sam uzimala, imala sam 15 tableta ponedeljak, sreda, petak, nedelja, a ostalim danima na primer 14. A ima i još nekih određenih stvari koje moraš da uzimaš od kojih ti je dodatno muka. Sve je to dosta naporno, a da ne pričam o količini pregleda, vađenju krvi i svih tih drugih stvari, pa onda kada ti ne uspe... Koliko god da si ti jak u glavi i da veruješ, svaki neuspeh te pogodi - iskrena je sada bila Ivana u emisiji "Premijera".

Autor: D. T.