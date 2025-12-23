Ognjen Amidžić vodi emisiju u suknji! Šok na Pinku, voditelj zabezeknuo sve, A TEK DA VIDITE ĐANIJA (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić i ovog utorka ugostio je najaktuelniju ekipu, ali pre nego što je otpočeo emisiju, on je sve šokirao svojim stajlingom!

Ognjen je, naime, na samom početku emisije otkrio zbog čega je on, kao i muški deo gostiju, obučen u škotsku suknju.

- Kako da objasnim sad ovo?! U jednoj emisiji koja se desila ove godine, bili smo u ovom sastavu, pa smo se dogovorili da napravimo ovu novogodišinju emisiju. Tu je bio Heni koji je pristao da bude deo naše ekipe i obukao je škotsku suknju. Ja sam tada lupio da obrijemo sve, ostavimo brkove i obučemo škotske suknje - rekao je Ognjen.

Nakon ovoga, Đani je ustao i pokazao kako izgleda u ovoj suknji, te je tako predstavio i Tamaru Milutinović, ali i Borka Radivojevića.

Autor: Nikola Žugić