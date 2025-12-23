ZNAMO SE 20 GODINA Ovako Dea Đurđević govori o muškarcu s kojim čeka dete: Zreo je, uhodani smo

Kao bomba odjeknula je vest da je voditeljka Pinka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju. Ona i njen partner Lazar s uzbuđenjem čekaju prinovu, a voditeljka je o svom partneru javno progovorila pre mesec dana.

Važno joj je što od partnera ima ljubav, razumevanje i podršku.

- Kada si mlađi više ispašta privatni život jer tvoje okruženje ne razume tvoje obaveze. Sada imama partnera koji je zreo, već smo uhodani i razumeju se odnosi. Kada si mlađi ne razumeju te toliko ni prijatelji koji nisu u tom poslu. Sada imam i prijatelje koji imaju svoje obaveze i sve se to uskladilo. Sve je to život - rekla je Dea za Blic, pa priznala:

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - sa osmehom na licu je rekla Dea.

