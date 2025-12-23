Krenuo sam da radim sam i to mi je... Heni progovorio o odlasku iz Generacije Zed, evo šta će pamtiti u 2025. godini

Miloš Stojković, poznatiji kao Heni, naš pevač, otkrio je da je napustio izdavačku kuću "Generaciju Zed", što je mnoge tada šokiralo, a sada je progovorio o ovome!

Kako je Heni istakao, on će ovu 2025. godinu pamtiti upravo po tome što je napustio "Generaciju Zed", s obzirom na to da je od tada otpočeo svoju solo karijeru.

- Izašao sam iz generacije Zed, nešto mi nije bila godina...Mislim, bila mi je dobra godina poslovno, krenuo sam da radim sam i to mi je baš prijalo, tako da, velike promene u 2025. godini - rekao je Heni.

Podsetimo, mnogi reperi šokirali su fanove kada su otkrili da su napustili "Generaciju Zed", pa su tako i otpočeli svoje solo karijere, među kojima je i Vojaž, koji je prethodne godine napustio ovu izdavačku kuću.

- Nije mi čudno, nema razloga. To je bila obostrana odluka. To je nešto što je bilo prirodno da se desi u jednom momentu. Svađe su među drugarima normalne, ali to nije bio razlog našeg razlaza. Ja sam "Generaciju zed" napustio pre dve godine. Jedina pesma koju sam u poslednje dve godine objavio sa njima jeste "Svrati". Razlog rastanka je bio taj što oni rade muziku u kojoj ja sebe ne vidim, a ni oni mene ne vide sa njima. Mi smo počeli zajedno i zahvalan sam im na svakoj noti koju smo zajedno stvorili - rekao je on za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić