Drama Peđe Jovanovića: Hitno ga operišu u inostranstvu!

Pevač Peđa Jovanović mora na hitnu operaciju u Beču zbog problema sa glasnim žicama.

Naime, kako se navodi, Peđa je proteklog vikenda završio seriju uspešnih koncerata u Beogradu, spakovao je stvari i otišao u Beč na konsultacije i najverovatnije da će u toku ove nedelje biti i operisan.

– Bukvalno noć posle koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbežna. Njemu predstoji oporavak od dve nedelje i on u to vreme nema zakazanih nastupa. On veruje da će da se oporavi do prvog sledećeg termina i velikog koncerta koji ima neposredno pre Nove godine. On mora da reši taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Verujemo i nadamo se da će sve biti u redu. Moraće da ćuti i da se ne napreže tih dana posle operacije. Onda slede i vežbe, ali verujemo da će da se vrati do kraja godine sve u normalu. Zato je i odabrao kliniku u Beču jer oni imaju neke nove metode operacija a i oporavak traje mnogo kraće nego da je operacija rađena ovde ili u okruženju – priča njegov prijatelj.

