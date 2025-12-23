Ne kajem se što sam vadio budalu: Evo šta radi i čime se danas bavi Peđa D Boj

Peđa D Boj, srpski rok pevač se posle skandala u rijalitiju u potpunosti povukao iz javnosti, a sada je priznao kakav život vodi i u čemu uživa.

Naime, Peđa D Boj je vodio buran život, a sada ima potpuno drugačiji ritam.

- Da povukao sam se, malo mi je sve bilo dojadilo, preko glave, napravio sam pauzu koja mi jako prija. Odlično sam, sve okej, idemo dalje. Imam dosta vremena, posvećujem se sebi, svom telu, igram tenis, treniram, rastezanje, sve to dolazi s godinama. Radim dosta na sebi, jer ipak imam i dosta godina, treba to nositi, ali hoću da budem prav, da ne kažem mlad, ne mogu to više, ali u glavi sam mlad - rekao je on, ističući da je i dalje aktivan u svetu muzike:

- Sada mi je izašao album, snimio sam ga u Londonu, 1993-1994, međutim, tada su bili ratovi, nisam izdao i posle 30 godina sam izdao album koji je snimljen pre 31 godinu. Ima tu dobrih pesama. Zvuk je ostao u originalu isti, kao pre 30 godina. Nekad je zvuk taj stari mnogo emotivniji, nego današnji elektronski sitni zvukovi, emocije su bitne.

Na pitanje šta misli o veštačkoj inteligenciji i da li bi se osmelio na takav projekat, on je rekao:

- Probao sam i ja to sa jednim bendom, ali šta ja znam, meni je bitan moj glas, a muzika može da se menja. Zašto da ne, ali, ipak ja sam ona starija generacija, koja voli emocije - kaže Peđa, otkrivajući šta misli o saradnji Devita i Momčila Bajagića Bajage, te da li bi uradio isto:

- Ne znam da li bih uradio nešto slično, ali svi rade i traže sebe u današnjem svetu, traže se da izađu sa ovom aktuelnom muzikom na kraj, što nije lako, ali svako ima svoju šansu.

Muzičar je otkrio i da i dalje ima neostvarenih želja na polju muzike.

- Ima Peđa neostvarenih želja. Moja želja je da na srpskom jeziku napravim svetski hit, to je malo teže, ali potrudiću se. Imam vremena do 100 godina. Porodica, svako se bavi svojim, uvek je podrška tu, ipak sam ja tu koji najveću podršku sam sebi dam. Ja nisam neki biznismen, ja sam običan muzičar, ali imao sam i dosta sreće. Biti na pravom mestu u pravo vreme. Pokušao sam da snimim album kad sam imao 15 godina, pa sam otišao u Pariz sa 17 - rekao je on, pa priznao:

- Digao sam bio ruke od muzike, bavio sam se kožnim galanterijama, kožne jakne i pantalone sam šio, i u butik uđe nemački bend "Džejn" hard rok bend i kupi mi sedam pari pantalona, pozovu me na piće, ja odem. Snimao sam malo gitaru, i sa njima snimim prvi album, i postanem njihov frontmen. Za mesec i po dana smo bili broj jedan, to mi je bio najveći uspeh.

U žižu javnosti je dospeo svojim učešćem u rijaliti programu “Veliki brat” kada se obnažio. Ipak, danas kako kaže, ne stidi se ničega.

- Ja sam se ujutru posle tog kada sam ukapirao šta sam uradio, ja sam se našamarao, naj**bao majke, idiote, kretenu, sram da te bude, sram da te bude. Na kraju je ispala fora, sve je to bilo spontano, nije ništa osmišljeno. U životu se ni zbog čega ne kajem, nikoga nisam prebio, zaj**ao, savest mi je čista. Mi smo se goli rodili, a sada što se mi krijemo nešto. Ja ribe više volim kad imaju sakriveno, nego kad pokažu sve na izvolte.

Autor: D. T.