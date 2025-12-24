AKTUELNO

Domaći

Nizak udarac! Heni dobio pitanje o Mahrini, pa je pecnuo: Nisam ništa jadno uradio, MOŽDA JE ONA?!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Miloš Stojković Heni, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorio je o periodu nakon raskida sa koleginicom, pevačicom Mahrinom!

Heni je, naime, otkrio koja je to najjadnija stvar koju je uradio kako bi se pomirio sa Mahrinom, bivšom devojkom, te je pecnuo pevačicu.

- Koja je najjadnija stvar koju si uradio pokušavajući da se pomiriš sa Mahrinom - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ne znam šta da ti odgovorim na ovo...Nisam ništa stvarno jadno uradio, možda je ona nešto uradila - rekao je Heni i nasmejao se.

- Izjavila si da nikada ne odbijaš intimne odnose sa suprugom, koliko puta nedeljno ga ne odbijaš - glasilo je pitanje, a Tamara nije želela da odgovori, te je tako pojela zalogaj.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Heni

#Mahrina

#Miloš Stojković Heni

#krah veze

#pevač

#pevačica

#raskid veze

POVEZANE VESTI

Domaći

Ostavila je na mene najveći utisak: Ovako Heni nakon raskida dvogodišnje veze priča o Mahrini, jednu stvar bi promenio da može da vrati vreme

Domaći

Krenuo sam da radim sam i to mi je... Heni progovorio o odlasku iz Generacije Zed, evo šta će pamtiti u 2025. godini

Domaći

REKAO SAM SVOJU CENU, TO JE NORMALNO! Prija zvala Bobana Zdravkovića da joj gostuje na koncertu, on joj tražio 4.000 EVRA i sada OTKRIO SVE O SKANDALU

Domaći

Istina je da se... Tea Tairović odgovorila Snežani Đurišić na komentar da je ne smatra koleginicom (VIDEO)

Domaći

Odeon će biti pop institucija! Željko Mitrović najavio spektakularnu premijeru mjuzikla ''Lu'': Pozorište je napravljeno za narod, a ne elitističku pu

Domaći

Heni progovorio o odnosu sa Mahrinom, pa priznao da ima NOVU PARTNERKU: Otkrio detalj o Nataši Bekvalac koji niko nije znao