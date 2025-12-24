Nizak udarac! Heni dobio pitanje o Mahrini, pa je pecnuo: Nisam ništa jadno uradio, MOŽDA JE ONA?!

Miloš Stojković Heni, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorio je o periodu nakon raskida sa koleginicom, pevačicom Mahrinom!

Heni je, naime, otkrio koja je to najjadnija stvar koju je uradio kako bi se pomirio sa Mahrinom, bivšom devojkom, te je pecnuo pevačicu.

- Koja je najjadnija stvar koju si uradio pokušavajući da se pomiriš sa Mahrinom - glasilo je pitanje.

- Pa ne znam šta da ti odgovorim na ovo...Nisam ništa stvarno jadno uradio, možda je ona nešto uradila - rekao je Heni i nasmejao se.

Autor: Nikola Žugić