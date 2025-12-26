Tamara Milutinović izvadila gaće i brus iz kutije usred emisije! Kad je ugledala donji veš - prasnula u smeh (FOTO)

AKTUELNO

Tamara Milutinović izvadila gaće i brus iz kutije usred emisije! Kad je ugledala donji veš - prasnula u smeh

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je Ognjen Amidžić organizovao "tajnog Deda Mraza" u novom izdanju emisije, on je predao poklon Tamari Milutinović, koji je, nasmejao sve!

Ognjen je, naime, otkrio da je on kupovao poklon pevačici Tamari Milutinović, kojoj je predao kutiju, ističući da je inspiraciju za poklon dobio u njenoj izjavi da nikada, kako je rekla, ne odbija supruga za intimne odnose.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Tom prilikom, Tamara je otvorila kutiju i prasnula u smeh. Naime, Ognjen joj je kupio ultra velike gaće, kao i brushalter, zbog čega su svi popadali od smeha, pa i sama pevačica, koja nije krila reakciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

