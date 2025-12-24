AKTUELNO

Nisam mogao da otpevam drugi blok, rekla mi je da sam budala: Đani otkrio koju Novu godinu najviše pameti, a evo i zbog čega

Radiša Trajković, naš pevač, poznatiji kao Đani, progovorio je o najluđoj Novoj godini, tačnije, otkrio je koju Novu godinu će pamtiti najviše.

- Najluđa Nova godina je bila u Smederevu jednom, pevali smo Jana i ja. Imali su neku rakiju, znaš kako kažu, tera na mafiju. Mi imamo običaj sa Kosova da ukrstimo preko ruke, ja nisam ni krenuo da pevam, ja sa Slađom, on sa suprugom, tu cela familija, jedna, druga, treća, ja prvi blok, ja sam jedva otpevao. Drugi blok, ja da ustanem, ne mogu da pevam. I to je bila moja Nova godina, Slađa kaže: "Ti si budala", drugi blok nisam ni pevao zbog velikog intresovanja, zbog prvog bloka - rekao je Đani.

