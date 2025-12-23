Ljudima je čudno jer... Bajaga ispričao kako je došlo do saradnje sa Devitom: Lepo je vaspitan

Roker Momčilo Bajagić Bajaga danas je predstavio redizajnirano izdanje ploče "Sa druge strane jastuka" nakon punih četrdeset godina, a nedavno je iznandio domaću javnost snimivši duet s jednim od najpopularnijih izvođača nove, moderne muzike - Devitom.

Sada je ispričao kako je došlo do njihove saradnje.

- Došlo je slučajno jer je drug mog sina prijatelj sa drugom od Devita i onda smo se našli jednom i video sam da je Devito jedan vrlo talentovan mlad momak, lepo vaspitan i stvarno mi je bilo lako da sarađujem s njim. To ne znači da ću ja da krenem da se bavim trep muzikom, ali volim da eksperimentišem i da snimim pesme sa drugim ljudima i mislim da je ovo bilo dosta uspešno. Ljudima je bilo čudno jer nisu očekivali, pesma ima preko tri miliona pregleda i ne mogu da se žalim - rekao je Bajaga.

Kako kaže, saradnja je tekla glatko.

- Došao sam u Devitov atelje sa gitarom i predložio sam mu muziku. Onda sam napisao dobar deo teksta, on je dodao nešto svoje. Obično kod takvih stvari koje hoće da se urade, brzo se desi. Sve smo završili za jedan dan, što se tiče priprema. Imali smo dva dana snimanja i miks, u stvari je bilo veoma uspešno - izjavio je Bajaga za Telegraf.

Autor: D. T.