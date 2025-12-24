Stravično: Slavni glumac optužen za još jedno silovanje!

Policija je večeras potvrdila da je Rasel Brend optužen po dve tačke silovanja i seksualnog napada.

Glumac i komičar, već se suočava s jednom tačkom optužnice za silovanje, nepristojan napad i oralno silovanje, kao i s dve tačke optužnice za seksualni napad, koje se odnose na četiri različite žene.

Pojavio se na sudu u maju i izjasnio se da nije kriv po ovih pet tačaka optužnice. Nove optužbe se odnose na još dve žene, saopštila je Metropolitanska policija. Glavni inspektor Tarik Faruki iz Metropolitanske policije, koji vodi istragu, rekao je:

- Žene koje su podnijele prijave, uključujući i one povezane s dvije nove optužbe, i dalje primaju podršku od posebno obučenih policajaca.

- Istraga Metropolitanske policije je i dalje u toku, a detektivi pozivaju sve koji su pogođeni ovim slučajem ili bilo koga ko ima informacije, da se javi i razgovara s policijom.

Trebalo bi da se pojavi pred sudijama sledećeg meseca zbog dve nove optužbe.

Detektivi su započeli istragu u septembru 2023. godine nakon što su primili niz optužbi, koje su usledile nakon izveštavanja Dispatchesa na Channel 4 i The Sunday Timesa.

Navodno su se prvobitni incidenti, za koje su tvrdile četiri žene, dogodili između 1999. i 2005. godine. Voditelj je optužen za silovanje žene u hotelu 1999. godine nakon što su se tog dana sreli na pozorišnom događaju koji je usledio nakon konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu. Brend je također optužen da je silovao ženu koja radi na televiziji, a koju je upoznao u baru u Sohou 2004. godine.

Optužen je da ju je uhvatio za grudi pre nego što ju je odvukao u toalet i prisilio na seksualni čin. Druga žena tvrdi da ju je Brend nepristojno napao, uhvativši je za ruku i pokušavši je odvući u muški toalet u televizijskoj stanici 2001. godine. Brend je radio za Kanal 4 u emisiji Big Brother's Big Mouth između 2004. i 2005. godine kada se kaže da je izvršio poslednji napad na radnika radio stanice.

Četveronedeljno suđenje trebalo bi da počne na Krunskom sudu u Southwarku sledećeg leta u vezi sa pet prvobitnih optužnica.

Autor: D. T.