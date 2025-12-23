Oglasio se Peđa Jovanović nakon vesti da će ga operisati u inostranstvu

Brojne fanove pevača Peđe Jovanovića zabrinula je vest da će morati u inostranstvo na operaciju, zbog čega je rešio da se oglasi i objasni kakve zdravstvene tegobe ima.
Naime, pevač će operisati glasne žice. Kako je objasnio, reč je o cisti.
- Imam cistu na glasnoj žici, jako je mala, rutinski zahvat je u pitanju, nije ništa ozbiljno - naglasio je Peđa.
- Operacija mi je tek u martu, baš zato što nije u pitanju ništa hitno niti strašno. To apsolutno ne utiče na moj posao, ovo radim da bih eliminisao minimalni problem koji se pojavio - istakao je Jovanović za Telegraf.rs.
Autor: D. T.