Branko Babić dobio blizance! Porodila se žena srpskog milionera

Srpski milioner Branko Babić i njegova supruga Milica postali su roditelji. Inače, Milica i Branko su dobili blizance - ćerku i sina.

Branko nije krio sreću što je dobio još dvoje dece, a iz prethodnog braka ima dva sina.

Podsetimo, Branko i Milica venčali su se u Hramu Svetog Save u Beogradu, a svečanoj ceremoniji prisustvovalo je oko pedesetak zvanica.

Babić i lepa Crnogorka hteli su intimno venčanje, te je on za ovu priliku obukao odelo na pruge, dok je mlada imala satensku haljinu preko koje je obukla bundu.

