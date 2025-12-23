MILICA JE IŠLA NA CARSKI REZ Oglasio se Branko Babić nakon što je dobio blizance, evo zašto neće biti velikog slavlja

Srpski milioner Branko Babić oglasio se za medije nakon vesti da se porodila njegova supruga Milica, te da su dobili blizance.

Branko Babić je otkrio da je porođaj bio zakazan, te da je sve prošlo u najboljem redu.

- Sve je prošlo super, carski rez dečak i devojčica. Srna i Milan. Probudila se sve je prošlo okej, čuli smo se već nekoliko puta - rekao nam je Branko koji je objasnio da zbog smrti oca neće praviti veliko veselje.

- Zbog smrti oca neću slaviti, malo ćemo se okupiti da obeležimo, ali neće biti velikog slavlja - zaključio je on.

Branko i Milica su ćerki i sinu dali imena sa jakom simbolikom - Srna i Milan.

Devojčice sa ovim imenom doživljavaju se kao blage, nežne, miroljubive, pune utehe, ali i snažne i sposobne da reaguju na promene. Milan je jedno od najpopularnijih naših imena. U prevodu sa bilo kog jezika ima značenje takvo da predstavlja muškarca koji je "mio, drag, umilan i milostan".

Inače, Milica ne voli javno da se eksponira, a par se venčao u tajnosti u Hramu Svetog Save. Branko iz prethodnog braka ima dvojicu sinova.

Autor: D. T.