Ja sam skupa žena, sponzoruša: Digla se kuka i motika zbog izjave Ele Dvornik, evo šta očekuje od muškarca i koliko to košta

Ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik, nedavno je na mrežama objavila snimak u kojem je priznala da sebe vidi kao "sponzorušu", što je usijalo društvene mreže!

Ela Dvornik je, naime, nedavno izazvala ogromnu buru na mrežama svojim izjavama o tome što očekuje od muškarca. Kako je tada istakla u video snimku, ona sebe vidi kao "sponzorušu" i "skupu ženu".

- Stvarno jesam sponzoruša i stvarno sam skupa žena i mislim da zahtevam stvari od muškarca koje su stvarno, iznimno skupe - započela je Ela.

Ona je objasnila da od partnera traži stvari koje su, prema njenim rečima, "zaista skupe", te nabrojala brojne osobine koje mora imati njen idealni muškarac.

- Zahtevam samopouzdanje. Dobar humor, crni. Sarkazam, emotivnu inteligenciju, sigurnost, prisutnost, ambiciju, empatiju, autentičnost, asertivnost, strast - nabrojala je i dodala:

To su jako skupe stvari zato što je kod psihologa i psihijatra sat otprilike između 50 i 70 eura i treba dosta dugo vremena da se dođe do svega toga, tako da...Jako skupo.

Kada su je pratioci pitali što ona nudi zauzvrat, Ela je odgovorila:

- Emotivnu inteligenciju, racionalnost, objektivnost, lojalnost, emociju, ljubav, strast, požudu, iskrenost, podršku, autentičnost, humor, motivaciju, validaciju, sigurnost, prostor za ranjivost, povezanost, akciju, afirmaciju muževne uloge, energetsku ravnotežu, financijsku stabilnost, sigurnu bazu, submisivnost, hedonizam. I kao s**si sam - napisala je u komentarima.

"Mislila sam da je moj tata najveći klošar"

Ela Dvornik jednom prilikom je govorila o odrastanju i odnosu sa svojim ocem Dinom Dvornikom. Ona je tada istakla da iako joj je otac bio veoma popularan, ona nije odrastala u luksuzu. Kako je objasnila, njenom ocu nije bio prioritet novac, zbog čega ga je ona živela veoma skromno.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influenserka tada kroz smeh i rekla da je na pitanja da li želi biti kao otac rekla:

Ne, pevači su siromašni. Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior...

Tada je i dodala da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon. Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

Autor: Nikola Žugić