Tejlor Svift trudna?! Fanovi digli prašinu, misle da je široka odeća odaje

Dok uživa u zasluženom odmoru nakon naporne dve i po godine, jedna od najvećih zvezda muzičke industrije u ovom trenutku navodno se sprema za majčinstvo!

Na dan kad su se pojavile spekulacije da glumica Zendeja ispod kaputa krije trudnički stomačić, američki mediji pišu da možda još jedna svetska zvezda uskoro postaje mama. U pitanju je pop senzacija Tejlor Svift, koja navodno čeka prvo dete s NFL zvezdom Travisom Kelsijem.

Fanovi popularne pevačice obožavaju teorije i nagađanja, kako kad je reč o tajnom značenju njenih pesama, tako i o njenom privatnom životu, a ovih dana su sigurni – Tejlor Svift je, kažu, trudna.

Pevačica trenutno odmara nakon vrlo uspešne turneje The Eras Tour, objavljivanja novog albuma The Life of a Showgirl i dokumentarnog serijala End of an Era, a na paparaco fotografijama na kojima smo je viđali je nosila nešto širu odeću.

Zašto fanovi misle da je Tejlor Svift trudna?

Spekulacije je dodatno podstakao sportski analitičar Bil Simons u jednoj analizi Kelsijeve igre, a još uvek nije sigurno da li i on samo nagađa ili se izlanuo jer zna nešto više.

– To je zvanično bio onaj osećaj "Žao mi je Kelsija". Momak je budući član Kuće slavnih, ženi se Tejlor Svift, s njom dobija dete, verovatno svude leti privatnim avionom, ima privatno obezbeđenje gde god da ide – počeo je on u svojoj kritici njegove igre na terenu.

– A onda samo trčkara na toj j***noj utakmici protiv Titansa, pokušavajući da se ne povredi. Glumi povredu. Samo odglumi povredu i završi s tim!

"Sviftiji", kako sebe nazivaju najveći obožavaoci kantautorke, dočekali su njegov komentar uz mnogo radosti, pa joj čestitaju na Iksu i Instagramu, ali se Tejlor još uvek ne oglašava.

Tejlor Svift će 2026. zvanično reći "da"

Tejlor Svift i Travis Kelsi zajedno su od 2023, a u avgustu ove godine su se verili na vrlo romantičan način. Kelsi već neko vreme ne igra na ranije nivou, pa mnogi veruju da će se na kraju sezone povući iz sporta, piše Daily Mail.

Par planira venčanje na Roud Ajlendu narednog leta, a Tejlor je već najavila veliko slavlje s mnogo gostiju.

Nije poznato da li se šalila, ali je rekla da će na venčanje pozvati sve koje poznaje i da nije od ljudi koji slave svoju ljubav u krugu najbližih prijatelja i porodice.

– Ne radim to. Nema "mehura", bićete tamo – rekla je britanskom voditelju Grejemu Nortonu tokom gostovanja u njegovoj emisiji u oktobru.

Autor: Nikola Žugić