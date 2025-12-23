AKTUELNO

Domaći

Slavljenica kao princeza, a torta na tri sprata! Zavirite na bajkovitu proslavu rođendana ćerke Marijane Mićić: Priredila naslednici slavlje pamćenje (FOTO)

Naša poznata voditeljka Marijana Mićić sa suprugom Milošem ima dve ćerke - Anu i Senu.

Starijoj naslednici je nedavno bio rođendan, a sada je voditeljka podelila fotografije sa slavlja. Marijana Mićić je ćerkici četvrti rođendan proslavila u igraonici. Kako se može videti po fotografijama na društvenim mrežama, sve je bilo u motivima iz crtanog filma Elza, a devojčica je u beloj lepršavoj haljinici izgledala poput princeze.

Decu su animirale animatorke prerušene u glavne junakinje pomenutog crtanog, a torta na tri sprata sve je ostavila je sve bez teksta.

" Anči 4 ", napisala je Marijana o opisu fotografije, a kako možemo videti ponosni roditelji i mlađa sestra stajali su pored nje dok je duvala svećice.

Marijana u skladnom braku

Inače, voditeljka ne voli da puno govori o privatnom životu, a o odnosu sa suprugom je jednom prilikom pričala.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in".

