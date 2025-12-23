OD SVEGA PRAVI SEVERNU KOREJU! Desingerica odgovorio na prozivke Draška Stanivukovića: Moj je fan, preko mene skuplja preglede!

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će zabraniti nastupe Dragomira Despića Desingerice u ovom gradu, a sada se tim povodom oglasio i treper.

Despić je na promociji svoje nove kolekcije garderobe, koju je dizajnirao sa suprugom Nevenom, bez dlake na jeziku odgovorio na optužbe političara, za kog smatra da bi trebalo da ima "preča posla" od njega samog.

- To je izjava nekoga, u principu laž. Nije lepo da lažeš, bajo. Papir ne postoji već tri godine koliko se ja bavim ovim. Išao sam tamo milion puta, pevao sam u blizini Banjaluke. Papir ne postoji, zabrane nema. Ljudi nisu debili, Draško pravi od svega Severnu Koreju, kao: "Naša deca, naša deca...". Šta je on, Draško Džong Un, političar se bavi šišanjem ljudi, rendanjem sira, zamisli da se jedan ozbiljan političar bavi tim? Bavi se glupostima. Imaš, čoveče, bitnijih problema. Neke stvari se obećale ljudima, pa skrećeš ljudima pažnju na šišanje kose i slično. Dobio si nečije poverenje da se baviš ozbiljnim stvarima, idi radi ono što treba - priča Desingerica.

- Ja ne nastupam u vrtiću, ja radim to u klubu za odrasle. Ja pomislim - koga to čovek pravi budalom? Čak džabe šišam! Desinger je tata, džabe šiša, džabe hrani ljude! Kad je on doneo džabe prase ljudima, džabe da šiša ljude? On je influenser, skuplja preglede preko mojih leđa. Ne bi me čudilo da snimi pesmu, to da bude sledeće. Skreće se tema sa važnijih stvari. O kom moralu pričamo? Taj čovek ne može da priča o moralu, svi znaju kakav je njegov moral - rekao je Desingerica za "Blic".

- Ja uvek poštujem zakone zemalja u kojima radim. Moram da vidim kad sam slobodan da zakažem nastup u Banjaluci, to je do mog menadžera. Ja mirno spavam. Da li on mirno spava? Baroniše. On je izrazio želju, nije najavio ništa. Sve ima svoj proces, bajo. Lupeta gluposti, ti ćeš nekom pevaču nešto, kao što je i pre dve godine, nikom ništa. Nemoj da lažeš ljude. On je moj fan, možda nisam hteo da se slikam sa njim, pa zato - istakao je potom.

Autor: D. T.