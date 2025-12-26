Sale Tropiko i dalje u ljubav veruje! Pevač nikad zaljubljeniji, podelio snimak sa devojkom: Nosi je na leđima, pa pokazuje OVO (VIDEO)

Frontmen "Tropiko benda", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i pevačica Jovana Pajić pre tri godine stavili su tačku na svoj brak i svako je nastavio svojim životom.

Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, uplovio je u novu vezu i ne krije koliko je srećan. Sada je u objavi pokazao atmosferu iz svog doma te kako se zabavlja sa svojom devojkom.

Naime, Sale je na svom Instagram profilu objavio snimak na kom vidimo njega kako nosi devojku na leđima, oboje su se sve vreme smejali, a u jednom trenutku je pokazao i jelku koju je ona ukrasila.

Na nju je stavila samo dva ukrasa, a Sale je u opisu snimka kratko stavio: "Potrudila se". Sale je nedavno za "Blic" govorio o odnosu sa bivšom ženom.

- Svi znate da sam ja preživeo i bol, i sve... Sve je to normalno, treba preživeti. Jovana i ja smo danas super partneri u roditeljstvu, podjednako smo strogi. Deca su tu da budu deca, a mi smo tu da budemo roditelji. Borimo se, držimo sve konce u rukama. Za decu postoje ograničenja, moraju da nauče da poštuju sebe. Deca ulaze u neke godine kad moramo da budemo budni svi, da pratimo sve. Jovana i ja smo tako vaspitani, imamo decu, nema smisla da pričamo nešto ružno jedno o drugom, tako jeste između nas - rekao je Sale.

Prošle su neke tužne godine, svi smo srećni, zadovoljniji. Korona, razvod, sve je to kočilo. Teško je da se čovek podigne iz takve vrste bola. Ja sam već dugo na pravom putu. Srećan sam, emotivno sam ispunjen. Ljubav utiče na sve, moja devojka i ja smo super par.

Autor: Nikola Žugić