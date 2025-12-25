Rob i Mišel Rajner su kremirani nakon što su brutalno ubijeni! Objavljena zvanična dokumentacija o tragediji

Vreme između zadobijanja povreda i smrti navedeno je kao „minuti“!

Zvanični umrlice Roba Rajnera i njegove supruge Mišel potvrđuju tragične okolnosti njihovog ubistva.

Dokumenta, koja je TMZ pribavio u utorak, 23. decembra, navode da su Rob (78) i Mišel (70) preminuli od „više uboda oštrim predmetom“ u svom domu u Los Anđelesu u nedelju, 14. decembra, nanetih „nožem, od strane druge osobe“. Vreme između zadobijanja povreda i smrti navedeno je kao „minuti“.

Prema umrlicama, Rob je pronađen prvi, oko 15:45, dok je Mišel, koja je u dokumentima označena kao „udovica“, otkrivena minut kasnije, u 15:46. Par je potom kremiran, navodi se u dokumentima. PEOPLE je ranije izvestio da su tela vraćena porodici 19. decembra.

Njihov 32-godišnji sin Nik Rajner je uhapšen i suočava se sa dve optužnice za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću svojih roditelja. Nik se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jemstva. Kratko se pojavio na sudu 17. decembra, ali još nije izneo svoju odbranu. Prema izveštajima, Nik je pre ubistva lečen od šizofrenije.

Porodična priča

Rob i Mišel su se upoznali dok je on režirao film "Kad je Hari sreo Sali" i venčali su se 1989. godine. Par je imao troje dece: Nika, Romi i Džejka. Rob je takođe usvojio ćerku Trejsi iz svog prvog braka sa Peni Maršal.

Informacije o memorijalnoj službi u čast Roba i Mišel biće objavljene „u kasnijem roku“, rekao je portparol Romi i Džejka 22. decembra.

U izjavi koju su dali 17. decembra, Džejk i Romi su napisali:

„Reči ne mogu ni da opišu neizmernu bol koju osećamo svakog trenutka. Strašan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba i Mišel Rajner, nešto je što niko ne bi smeo da iskusi. Oni nisu bili samo naši roditelji; bili su naši najbolji prijatelji.“

Dodali su:

„Zahvalni smo za sve izraze saučešća, ljubaznosti i podrške koje smo primili, ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života.“

Na kraju su zamolili:

„Sada tražimo poštovanje i privatnost, da se spekulacije izražavaju sa saosećanjem i ljudskošću, i da se naši roditelji pamte po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su pružali.“

Autor: Nikola Žugić