Slobina žena dala brdo para za novogodišnju dekoraciju: Tri džinovske jelke ispred vile od pola miliona evra (FOTO)

Popularni pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena praznične dane dočekuju u luksuznoj vili na Bežaniji, gde su se uselili pre nekoliko dana, a sada su pokazali kako su sve ukrasili u duhu praznika.

Za dekoraciju je bila zadužena Jelena, koja se i pohvalila na Instagramu. Ona je, naime, uslikala tri ogromne, prelepe jelke ispred porodičnog doma za koji su, kako se šuška, izdvojili čak pola miliona evra.

Pevačeva žena odlučila se crveno - zlatnu varijantu, a džinovske mašne crvene boje, kao i ogromni pokloni, upotpunili su ceo glamurozni utisak.

- Dom - napisala je kratko Jelena.

