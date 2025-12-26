Žena Darka Lazića je kao avion! Smršala osam kilograma, nabacila trbušnjake, a jede kad poželi: Evo njenog jelovnika (FOTO)

Žena Darka Lazića, Katarina Lazić, veoma je posvećena fizičkom izgledu i na društvenim mrežama često deli savete oko ishrane i treninga.

Ona je nedavno istakla da je znatno smršala i mora da dobije na kilaži, a sada je podelila fotografiju iz teretane i pokazala kako izgleda nakon što se vratila vežbanju.

Katarina je nedavno najavila da će se narednih 5 meseci posvetiti izgledu kako bi ponovo došla do željene kilaže, a sada je objavila sliku nakon treninga.

Ona je pozirala u crnim helankama i topiću, a iako je nedavno istakla da je nezadovoljna kilažom, dobila je mnoštvo komplimenata na račun izgleda,

Kako se hrani

Podsetimo, Kaća je otkrila da joj nije važno u koliko sati jede, već koje namirnice unosi u sebe.

- Nije bitno kada jedeš nego šta jedeš. Telo ne zna da li je 8 ujutru ili 8 uveče. Zna samo koje nutrijente si mu dala. Ugljeni hidrati su ugljeni hidrati u bilo koje doba dana. Čokolada ujutru -čokolada uveče. Jaja ujutru - jaja uveče. Razlika je u izboru, a ne u satu. Zato nije poenta da se "mučiš" i ne jedeš posle 18h. Poenta je da izabereš nutritivni obrok, da pojedeš pravu količinu, da telo dobije ono što mu treba - napisala je ona nedavno i dodala:

- Da pojednostavimo, svaki obrok treba da ima stvari - protein, ugljeni hidrati, masti... To je ono što hrani telo, energiju i hormone. Za doručak treba da biramo: Protein u vidu jaja, grčki jogurt, posni sir), Ugljeni hidrati u vidu ovsenih pahuljica, voća, integralni tost)... Ručak je glavni obrok. Primer idealnog ručka rižoto sa piletinom i uz to salata. Večera sa minimalno ili bez ugljenih hidrata. Primer Tunjevina, salata i kuvano jaje.

Smršala 8 kilograma

Podsetimo, Kaća nakon udesa koji je imala sa suprugom nije trenirala zbog čega je izgubila dosta mišićne mase.

- Moja trenutna kilaža je 44 kilograma. Moja redovna kilaža i kilaža posle porođaja je 52 kilograma. Dakle - izgubila sam masti, što i nije tako loše, ali izgubila sam i mišićnu masu što je sada teško vratiti. Trebaće mi 5-6 meseci da vratim ono što sam izgubila za mesec i po dana i tvrdim da je mnogo lakše izubiti masti nego nabaciti mišićnu masu.

