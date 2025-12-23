NEMA GDE NISMO IŠLI Jašar se 20 godina borio za potomstvo: Nismo odustali od usvajanja deteta

Mnoge poznate ličnosti bore se ili su se borili za potomstvo i o tome otvoreno govorili u javnosti kako bi svojim primerom pružili podršku onim parovima koji prolaze kroz isto, a jedan od njih je i pevač Jašar Ahmedovski.

Naime, Jašar i njegova supruga Snežana godinama su vodili bitku za potomstvo, ali se do sada nisu ostvarili kao roditelji.

Njihova ljubav je izuzetno jaka, a sudbinski susret dogodio se pre više od dve decenije.

- Moja najveća ljubav i oslonac u životu je moja supruga Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo već 20 godina. Venčanje smo odlučili da obavimo zbog medijskih spekulacija i stalnog pominjanja "nevenčane supruge". Iako smatram da papir nije presudan kada postoji ljubav, iskoristili smo slobodno vreme da ozvaničimo naš odnos. Umesto velike svadbe, organizovali smo samo ručak, jer sam, nakon što sam otpevao na toliko svadbi, želeo nešto jednostavno i intimno - rekao je jednom prilikom i dodao:

- Snežanu sam upoznao potpuno spontano. Tokom jedne turneje s Lepom Lukić, svratila je sa drugaricom, i tako smo se upoznali. Iako nisam stidljiv, nikada nisam prilazio devojkama niti im slao piće, ali njoj sam prišao i predložio da se vidimo ako ima vremena. Snežana je tada dolazila iz Valjeva u Beograd, gde je pohađala srednju školu, a ja sam iskoristio priliku da se našalim kako mi treba neko da mi pokaže grad, jer sam i sam tek stigao.

Kako kaže, problem u njihovom odnosu bila je ljubomora zbog njegovog posla, ali je sve prošlo vremenom.

- Snežana se nikada nije mešala u moj posao niti ugovarala moje nastupe. Uvek sam želeo da je zaštitim od tog sveta, jer u njemu ima raznih ljudi. Na početku naše veze bila je pomalo ljubomorna - u to vreme sam bio popularan, devojke su me volele - ali kako je sigurna u sebe, brzo je to prevazišla. Danas smo srećni zajedno, često putujemo i uživamo u životu.

Jašar je jednom prilikom otkrio da razmišlja i o usvajanju deteta.

- Pokušavali smo mnogo puta, išli svuda, ali, nažalost, nije išlo. To nam je velika neispunjena želja. Razmišljali smo i o usvajanju, ali papirologija je ovde veoma komplikovana. Ipak, nisam odustao od te ideje i nadam se da ću jednog dana uspeti da usvojim dete i odgajam ga s ljubavlju. Deca su mi oduvek bila bliska, posebno deca moje braće i prijatelja, kojima sam izuzetno privržen - govorio je pevač.

Autor: D. T.