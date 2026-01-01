Nemam ništa protiv svadbe! Aleksandra Mladenović u novogodišnjem intervjuu otkrila da li će se u 2026. čuti svadbena zvona, pa istakla: NA LISTI ŽELJA JE STAN U DUBAIJU!

Ima velike planove.

Mlada pevačica Aleksandra Mladenović završava još jednu uspešnu godinu, punu nastupa, novih pesama i dobrih rezultata, a za naš portal sumirala je poslednjih 365 dana. Ona je u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otkrila koji su joj planovi za narednu godinu, šta želi sebi i drugima, ali i da li u 2026. planira svadbu.

Šta je obeležilo godinu iza tebe?

- Toliko toga.. Na poslovnom polju su bile velike promene. Od menadžmenta preko novog Jutjub kanala koji sam otvorila. Praktično sam krenula od nule što se Jutjuba tiče i u taj rizik sam svesno ušla. Baš zbog toga što nije bilo lako, sada još više cenim rezultate koje vidim iz dana u dan. Izdala sam nove pesme, pratim želje svoje publike, I koliko vidim, na “Delulu” sada odlično reaguju, iako sam i tu malo izašla iz zone komfora. Na privatnom polju sve ide baš kako treba. Tetka sam malenom Ignjatu, koji nam je uneo puno sreće u porodicu, svi moji najmiliji su zdravi. Sve u svemu, veoma sam zadovoljna.

Koji su ti planovi na poslovnom, a koji na privatnom planu u narednoj godini?

- Planiram da nastavim da radim punom parom, da se još nekim novim pesmama odužim publici što su godinama tu. Razmišljam I o velikim projektima, ali otom potom, ne mogu sad sve da otkrijem. Neka nešto bude I iznenađenje. Što se privatnih planova tiče, na listi je stan u Dubaiju o kojem razmišljam već duže vreme. Volim da pametno uložim novac koji zaradim. Veliki deo odvojim za svoje pesme I spotove, a deo uvek sačuvam za neku nekretninu ili kao što je ove godne bio slučaj, za automobil.

Šta ćeš poželeti sebi, a šta drugima u ponoć?

- I drugima I sebi ću poželeti zdravlje, mir I blagostanje. Možda to zbuči kao kliše, ali tek kad nešto od toga izgubimo shvatimo da je baš to zapravo suština. Želim nam I da ne zaboravimo da budemo zahvalni na svim blagoslovima koje imamo I da uvek izdvojimo vreme za ljude koje volimo. Sve ostalo će doći na svoje.

Šta si tražila od Deda Mraza?

- Ove godine sam ja svoj Deda Mraz i prazničnu kupovinu za sebe i najmilije sam već obavila, (smeh). Sve što sam tražiila je već ispod jelke, mada verujem da će se tu naći još neki poklončići.

Da li postoji nešto što bi želela da zaboraviš, da ostaviš u godini na izmaku?

- Ne. I sve lose što se desilo je bilo dobra lekcija.

Da li će se u 2026. čuti tvoja svadbena zvona?

- Moje pesme će se čuti sigurno, a za zvona ne znam. Mada, zašto da ne? Nisam protiv svadbe, možda vas i iznenadim.

Kome ti spremaš poklone za Novu godinu?

- Uživam u kupovini poklona, to me baš čini srećnom. Spremam mojoj porodici, prijateljima, dragim ljudima. Oko praznika ću puno raditi pa im ih možda uručim sa zakašnjenjem, ali svakako ti pokloni neće izostati.

Autor: R.L.