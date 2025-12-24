Nema briga ima li namirnica, ko će platiti račune, hoću li imati posla... Iskra Brajović otkrila koji SVAKODNEVNI PROBLEMI je muče, pa posvetila nežne reči ćerki! (FOTO)

Vratila se na trenutak u bezbrižno doba.

Glumica i ćerka našeg proslavljenog glumca Voje Brajovića, Iskra Brajović podelila je svoj emotivan trenutak sa ćerkom na društvenim mrežama.

Naime, Iskra je bila kod ćerke u školi, na radionici koja se organizuje kako bi deca i roditelji zajedno pravili kreativne radove, pa je tom prilikom ponovo kročila u svet bezbrižnosti.

- Danas je u Inesinoj školi bila radionica pravljenja ukrasa za novogodišnji bazar. I pozvani su roditelji. Kako je bilo lepo odjednom sesti ponovo u drvenu klupu, ulepiti ruke oho lepkom, ljuljati noge na metalnoj prečki ispod stola... Tih nepunih sat vremena nema briga ima li namirnica kod kuće, ko će platiti račune, da li ću imati posla, da li sam pustila mašinu... Posle časa, ja se vraćam kući u svoju roze sobu, igram Segu s bratom, i jedem maminu 'paštašutu'. Izlazak iz učionice vraća u realnost, ali ne žalim, jer jedne crne oči gledaju u mene, i jedan veliki osmeh, razdvojenih prednjih zubića, izgovara "Mnogo ti hvala što si bila sa mnom". I onda shvatim da je najlepši trenutak - uvek ovaj sadašnji. Uživajmo zato u njemu - napisala je glumica uz fotografiju sa ćerkom Ines.

Autor: R.L.