AKTUELNO

Domaći

Hvala ti, nisi morala! Ljudi PLAČU OD SMEHA zbog stvari koju je Darko Lazić našao u svom KOFERU, Katarina mu napravila DAR-MAR!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pomešala stvari.

Pevač Darko Lazić često deli svoje intimne trenutke sa pratiocima na Instagramu, a ovoga puta uspeo je sve da nasmeje do suza.

Naime, on je pokazivao kako ga je supruga Katarina spakovala za nastup u inostranstvu. Darko je otvorio kofer, pokazao crni džemper, belu košulju, pantalone, a kada je došao do čarapa, usledio je šok.

Foto: Pink.rs

- Došao u Švedsku da pevam, moja žena me je spakovala crne farmerke, crni džemper, cipele... Ja joj rekao da mi spakuje i crne čarape i ona ih je spakovala - rekao je Darko, a onda pokazao čarape:

- Ali pogledajte kakve čarape mi je spakovala. Hvala ti ljubavi puno, nisi morala, znam da me voliš - rekao je pevač dok je pokazivao ženske čarape sa cirkonima, koje je Katarina očigledno greškom spakovala.

Foto: Instagram.com/darkolazicofficial

Ovo je oduševilo i nasmejalo sve, ako i samog Darka, a za čarape nema sumnje da se snašao i pronašao neke prigodnije za nastup.

Autor: R.L.

#Darko Lazić

POVEZANE VESTI

Domaći

KATARINA GRUJIĆ NAPRAVILA DAR-MAR NA KIPRU: Zbog ovog izdanja nema ko se nije okrenuo za pevačicom

Lifestyle

NIJE MU LAKO! Zbog fotke novopečenog para na plaži u Crnoj Gori ljudi plaču od smeha: Tako se čuva muž

Farmeri

Farmeri PLAČU OD SMEHA, a Boža na ivici suza zbog NEPRIJATNOSTI koju mu je Kristijan priredio: Evo o čemu je reč (VIDEO)

Domaći

OVO JE TOTALNI HIT! Helena Topalović se IZBLAMIRALA kao nikada do sada! Njena objava postala viralna! (FOTO)

Dom, Lepota i Moda

Pepeo od loženja nikad ne bacajte – super je za mnoge stvari u kući

Svet

HAOS U AUSTRALIJI, ŽENA RODILA TUĐE DETE! Klinika napravila ozbiljnu grešku!