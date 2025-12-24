Hvala ti, nisi morala! Ljudi PLAČU OD SMEHA zbog stvari koju je Darko Lazić našao u svom KOFERU, Katarina mu napravila DAR-MAR!

Pomešala stvari.

Pevač Darko Lazić često deli svoje intimne trenutke sa pratiocima na Instagramu, a ovoga puta uspeo je sve da nasmeje do suza.

Naime, on je pokazivao kako ga je supruga Katarina spakovala za nastup u inostranstvu. Darko je otvorio kofer, pokazao crni džemper, belu košulju, pantalone, a kada je došao do čarapa, usledio je šok.

- Došao u Švedsku da pevam, moja žena me je spakovala crne farmerke, crni džemper, cipele... Ja joj rekao da mi spakuje i crne čarape i ona ih je spakovala - rekao je Darko, a onda pokazao čarape:

- Ali pogledajte kakve čarape mi je spakovala. Hvala ti ljubavi puno, nisi morala, znam da me voliš - rekao je pevač dok je pokazivao ženske čarape sa cirkonima, koje je Katarina očigledno greškom spakovala.

Ovo je oduševilo i nasmejalo sve, ako i samog Darka, a za čarape nema sumnje da se snašao i pronašao neke prigodnije za nastup.

