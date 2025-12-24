PRAVA JE LEPOTICA! Ovo je najstarija ćerka Baje Malog Knindže, pevač joj se obratio EMOTIVNIM REČIMA! (FOTO)

Pobrala komplimente.
Legendarni pevač Baja Mali Knindža ponosni je otac šestoro dece. Sa prvom suprugom on je dobio četvoro naslednika, tri ćerke i sina, dok mu je druga supruga podarila blizance.
Iako Knindža svoj privatni život krije daleko od očiju javnosti i porodicu ne eksponira, sada je napravio izuzetak, a za to je imao poseban razlog. Naime, njegova najstarija ćerka Ljiljana napunila je 28. godina, a Baja joj se tim povodom obratio na Instagramu.
- Moja Ljiljana dvadeset i osam godina. Srećan rođendan - napisao je pevač uz fotografiju sa naslednicom iz porodičnog doma.
Mnogi su komentarisali da je Ljiljana prava lepotica, a ni čestitke povodom rođendana nisu izostale. Inače, Bajina naslednica Ljiljana bavi se tenisom i godinama živi na relaciji SAD-Srbija. Ona je poslednjih godina nastupala za Union Buldogse, sad je seniorka, a u sezoni 2019/20 bila je izabrana za "AAC All-Academic" tim.
Autor: R.L.