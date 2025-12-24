AKTUELNO

Domaći

HIT SNIMAK DARKA LAZIĆA I SANDRE AFRIKE! Zapevali čuveni hit, a zbog poruke koju su poslali usledili ŠOK KOMENTARI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com, E-stock, Pink.rs/Rajko Ristić ||

Nasmejali sve!

Pevačica Sandra Afrika objavila je na svom TikToku snimak sa svojim kolegom, pevačem Darkom Lazićem koji je oduševio i nasmejao njene pratioce.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao što je i poznato, Sandra često kači snimke na svoj TikTok profil, te je postala miljenica mlađe populacije i mnogih tiktokera, a sada je zbog snimka sa svojim kolegom nasmejala mnoge.

Naime, Darko i Sandra su se snimili uz pesmu Ene Ojdanića i Reni "Ne smem s tobom kume", aludirajući na mnoge saobraćajne nezgode koje je Darko imao u prethodnim godinama.

@sandraafrikamusic

Ko je jači vozač? Ne smem s tobom @lazicdarkoofficial 😂 🏎️

♬ Mercedes - Reni

Jedan komentar nasmejao je sve:

- Nemoj ti sa njim u kola, molim te - glasio je komentar.

pročitajte još

JEZIV SNIMAK S MESTA TEŠKE NESREĆE: Darko Lazić se zakucao u autobus, pa u bankinu, pevačev automobil smrskan (VIDEO)

Autor: N.B.

#Darko Lazić

#Karijera

#Pesma

#Sandra Afrika

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Zadruga

Potpuni hit: Đedović ne može da oprosti sebi što nije bio na Božinom rođendanu, Anđela i Jelena mu odmah otkrile sve detalje proslave! (VIDEO)

Zadruga

Neprevaziđen duo: Milica i Gastoz svojim šalama nasmejali sve do suza: Jel vam to Tito dao nož? (VIDEO)

Domaći

HIT SNIMAK IZ DOMA DARKA LAZIĆA! Katarina pokazala kako folker uspavljuje njihovu ćerkicu: Jedan detalj je mnoge iznenadio (VIDEO)

Zadruga

AKO SKINE KAČKET, MISLIĆE DA JE MIRKO GAVRIĆ! Toša i Janjuš urnisali Luku, ubeđeni da mu ovaj detalj sa glave skidaju HIRUŠKI! (VIDEO)

Domaći

HIT SLIKA DARKA LAZIĆA: Nakon niza saobraćajnih nezgoda, okrenuo list, ovo od njega niko nije očekivao (FOTO)

Domaći

NIJE ZNAO DA GA SNIMA: Darka Lazića žena uhvatila da ovo radi u dvorištu, sve zabeležila kamerom, a snimak postao hit na mrežama (FOTO)