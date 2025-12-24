HIT SNIMAK DARKA LAZIĆA I SANDRE AFRIKE! Zapevali čuveni hit, a zbog poruke koju su poslali usledili ŠOK KOMENTARI (VIDEO)

Nasmejali sve!
Pevačica Sandra Afrika objavila je na svom TikToku snimak sa svojim kolegom, pevačem Darkom Lazićem koji je oduševio i nasmejao njene pratioce.
Kao što je i poznato, Sandra često kači snimke na svoj TikTok profil, te je postala miljenica mlađe populacije i mnogih tiktokera, a sada je zbog snimka sa svojim kolegom nasmejala mnoge.
Naime, Darko i Sandra su se snimili uz pesmu Ene Ojdanića i Reni "Ne smem s tobom kume", aludirajući na mnoge saobraćajne nezgode koje je Darko imao u prethodnim godinama.
@sandraafrikamusic
Ko je jači vozač? Ne smem s tobom @lazicdarkoofficial 😂 🏎️♬ Mercedes - Reni
Jedan komentar nasmejao je sve:
- Nemoj ti sa njim u kola, molim te - glasio je komentar.
Autor: N.B.