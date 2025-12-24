AKTUELNO

ŠOK! Tamara Milutinović lupila šamar momku iz publike na nastupu, OTKRIVENI DETALJI (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Tamara Milutinović gostovala je u Amidži šou i tom prilikom otkrila šta joj se desilo na jednom nastupu.

Naime, voditelj Ognjen Amidžić je upitao Tamaru da li se nekada potukla na nastupu:

- Ti si se tukla na nastupu, lupila si šamar? - upitao je Ognjen.

- Nisam se tukla, lupila sam šamar, on je mene uštinuo za grudi - rekla je Tamara pa je dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam prolazila kroz masu, obezbeđenje me je sprovodilo kroz masu ljudi i tom prilikom je dečko pružio ruku i uštinuo me je i ja sam mahinalno krenula, možda sam trebala da pustim obezbeđenje da uradi svoje, da razmsilim ali eto nisam.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

