Nakon 15 godina se sreli i ponovo zaljubili: Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete

Dea Đurđević, poznata voditeljka Jutarnjeg programa TV Pink, u drugom je stanju.

Kako je naš portal pisao, ona i njen emotivni partner Lazar se neizmerno raduju novostima koje su i oni saznali skoro.

– Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi – rekao je izvoz za Pink.

– Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina mama Nena, koja jedva čeka da postane baka – prenosi Pink.

Prema pisanju medija, Dea Đurđević i njen novi emotivni partner Lazar, s kojim je uplovila u vezu nakon raskida dugogodišnje ljubavi s kolegom Mladenom Mijatovićem, poznaju se godinama.

Oni su se navodno zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, pa su kroz godine izgubili kontakt.

Čak 15 godina kasnije usledio je sudbonosni, ponovni susret, a oni su potom započeli vezu.

Novi partner voditeljke nije javna ličnost, pa se ne eksponira u medijima, a ona poštuje njegovu želju da sačuva privatnost, pa kriju svoju ljubav daleko od očiju javnosti.

Dea Đurđević otvoreno je priznala da je ponovo zaljubljena, a nedavno je prvi put progovorila o svom novom dečku.

Kako ističe, njemu ne smeta što se njen bivši dečko, Mladen Mijatović, koji se nedavno vratio na televiziju Pink, i ona često sreću, budući da rade na istoj televiziji.

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - ispričala je Dea za Blic, pa dodala:

- Mladen i ja smo bili zajedno skoro 10 godina i u tom periodu je zaista odgovaralo što si sa nekim iz posla. Vratio se sada, kada se vidimo porazgovaramo. Mi nemamo skandal i problem, mi smo se samo razdvojili. Drago mi je što se vratio prvoj ljubavi - novinarstvu. Partner nije ljubomoran, to je posao, to je profesija. Tu je, radimo i idemo dalje. Odrasli smo, mene iznenađuju ljudi koje poznajem koji kada se rastanu govore loše jedni o drugima. Mislim i da nemamo šta loše da kažemo jedno o drugome.

Naime, Dea Đurđević je, kada je javno progovorila o novom dečku kojeg vešto krije od očiju javnosti, istakla da je vrlo ponosna na njega i da je svesna da nije lako imati je za emotivnu partnerku.

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnosti koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa, rekla je tada za informer.

Autor: N.B.