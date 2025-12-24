Stiže nam beba: Oglasio se Sarapa i otkrio što se Dea nije pojavila u jutarnjem programu

Dea Đurđević na samom kraju godine objavila je najlepše vesti i otkrila da će uskoro postati mama. Već danas na malim ekranima gledaoci su pored njenog dugogodišnjeg kolege sa kojim vodi jutarnji program, Predraga Sarape, ugledali njenu zamenu.

Predrag Sarapa se oglasio za domaće medije i progovorio o Deinom odsustvu i srećnim vestima iz života koleginice.

- Nije nova koleginica, ona je sa nama već dve pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim - rekao je Sarapa i otkrio da li je Đurđevićeva zvanično na trudničkom bolovanju:

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Sarapa za Telegraf.

Podsetimo, Mladen Mijatović i Dea Đurđević bili su godinama u vezi, a nakon što se saznalo da je trudna, on se oglasio ya Pink.rs.

- Srećan sam što čujem lepe vesti. Dea je dobar čovek, siguran sam da će biti dobra majka - rekao je Mladen Mijatović.

Autor: N.B.