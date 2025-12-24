Novogodišnja jelka PINK MEDIA GROUP odnela pobedu: Milica Mitrović objavila rezultate sa 29. humanitarnog izbora najlepše jelke (FOTO)

U okviru tradicionalnog 29. humanitarnog izbora najlepše novogodišnje jelke, koji se svake godine održava u hotelu “Hajat”, ove godine posebnu pažnju privukla je jelka koju je okitila Andrea Mitrović, ćerka diretkora i vlasnika Pink Media Group-e, Željka Mitrovića i Milice Mitrović.

Milica Mitrović, direktorka zabavnog programa Pink televizije, na svom instagram nalogu je pre nekoliko dana objavila novogodišnju jelku, koju je ove godine okitila Andrea Mitrović, njena i Željkova ćerka, a koja je predstavljala kompaniju "Pink Media Group", na ovogodišnjem, 29. tradicionalnom humanitarnom izboru najlepše jelke u hotelu "Hajat".

Naime, dekoracija na jelki ostavila je sve bez teksta, najviše ima crvene boje, od prazničnih ukrasa, do velike mašne na vrhu jelke, a pored ukrasa, nalaze se i male plišane mede.

Takođe, oko jelke se nalaze pokloni, plišani Deda Mraz, Krcko Oraščić i irvas, a pored jelke nalazi se fotelja na kojoj se nalaze jastuci i plišani meda.

Glasanje je danas završeno, a za najlepšu jelku izabrana je upravo jelka koju je Andrea okitila u ime "Pink Media Group".

Naime, direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović je na svom Instagram storiju okačila sliku mejla u kojem piše da je jelka Pink media group-e osvojila najviše glasova na humanitranom takmičenju.

- Online glasanje za drugu pobedničku jelku je danas zavšerno i nakon prebrojavanja glasova sa Facebook-a i Instagram-a želim da vas obavestim da je pobednička jelka prema izboru publike jelka kompanije Pink Media Group sa 1420 glasova - pisalo je u poruci.

