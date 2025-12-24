Gala rođendanska zabava naslednice bivšeg predsednika Sirije: Sve pršti od luksuza a slavi se uz TEU TAIROVIĆ

AKTUELNO

Bratanica odbeglog bivšeg predsednika Sirije Bašara al-Asada, Sham al-Asad proslavila je rođendan gala žurkom u Dubaiju, koja je trajala nekoliko dana. To ništa ne bi bilo čudno da se na proslavi u jednom trenutku nije čuo glas naše pevačiceTee Tairović.

Naime, dok su se gosti zabavljali tokom drugog dana zabave, di-džej je pustio numeru "Da si moj", koju je naša pevačica snimila 2012. godine, a u novom aranžmanu je objavila na proleće ove godine. Inače, viralan je postao i video na kojem plesači uvežbavaju koreografiju na jahti upravo uz tu pesmu, koju su izveli pred mnogobrojnim gostima.

Ovaj snimak, ali i fotografije sa slavlja ove milionerke, preplavili su društvene mreže, a šerovali su ih i novinari iz Sirije uz mnoštvo komentara širom sveta. Jedan deo zabave održan je u luksuznom restoranu sa zlatnim pločicama.

Takođe su se pojavile i fotografije na kojima se vidi sav luksuz u kojem uživa naslednica miliona, ali i brendirane stvari najpoznatijih svetskih modnih kuća. Na društvenim mrežama se može videti da je slavljenica od svojih zvanica dobijala poklone sa potpisom Hermès, Chanel i Dior.

Inače, Sham al-Asad je ćerka Bašarovog mlađeg brata Mahera al-Asada, nekadašnjeg generala vojske Sirije, koji je zajedno sa bratom i ostalim članovima porodice odbegao u Rusiju.

Prema pisanju medija, bivši sirijski lider i njegova porodica, žive u Rubljovki, elitnom moskovskom predgrađu poznatom po tome što u njemu stanuju pripadnici ruske političke i poslovne elite.

Godinu dana nakon bekstva iz Sirije, posle sloma njegove vlasti, bivši predsednik Bašar al Asad pokušava da se vrati svojoj nekadašnjoj profesiji – oftalmologiji, navodi se u opširnom izveštaju lista "Gardijan".

Pozivajući se na izvore bliske porodici, list je pisao da Asad i njegovi najbliži vode uglavnom povučen život u Moskvi, a povremeno borave i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je njegova bratanica sad slavila rođendan.

